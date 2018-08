Spania: Victimele atentatului de pe bulevardul Las Ramblas, omagiate la un an de la tragedie

Stiri pe aceeasi tema

- Un banner cu un mesaj impotriva regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, a fost instalat la Barcelona de separatisti pe un imobil din centrul orasului unde urmeaza sa fie comemorata vineri, in prezenta suveranului, implinirea unui an de la atentatele din Catalonia, informeaza AFP.

- Barcelona l-a dorit cu insistenta pe campionul mondial Paul Pogba in aceasta perioada de transferuri. Presa din Spania a anuntat marti ca mijlocasul s-ar fi inteles cu gruparea catalana, astfel ca mai trebuia doar acordul celor de la Manchester United pentru ca francezul sa ajunga...

- Mijlocașul chilian Arturo Vidal, cel mai nou transfer al Barcelonei, va fi prezentat astazi pe Camp Nou, de la ora 14:00. "De-abia aștept sa imbrac un tricou atat de faimos. Mi-am indeplinit un vis", au fost primele cuvinte ale mijlocașului de 31 de ani. Nu mai e Paulinho, apare Arturo Vidal. Barcelona…

- Juventus Torino l-a transferat pe Pablo Moreno (16 ani), unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istoria La Masia, celebra academie a Barcelonei. Pablo Moreno este un atacant de origine spaniola, cu peste 200 de goluri marcate la grupele de copii și juniori ale Barcelonei. Moreno a fost astazi…

- Revista presei sportive din debutul lunii iulie este dominata de șocul zilei de duminica de la Cupa Mondiala din Rusia. Campioana din 2010, Spania, echipa cu staruri de renume de la Barcelona și Real, s-a facut de ras la turneul final, fiind trimisa acasa de Rusia.

- Copiii sunt deja in vacanța, iar elevii care susțin examene in aceasta perioada mai au un pic și scapa de emoții. Așadar, parinții lor cauta variante de relaxare pentru familiile lor. Iata destinații ieftine in Europa, pentru o saptamana la plaja, in 2018! Cateva zile petrecute la plaja sunt ceea ce…

- Barcelona a ratat transferul francezului Antoine Griezmann, care a preferat sa prelungeasca ințelegerea cu Atletico Madrid. Totuși, catalanii vor caștiga ceva de pe urma decizie luate de Griezou. Potrivit presei din Spania, Atletico Madrid va trebui sa achite 20 de milioane de euro catre Barcelona.…

- Barcelona este in cautarea unui atacant, iar presa din Spania dezvaluie numele surpriza aflat pe lista catalanilor. As scrie azi ca daca Antoine Griezmann va refuza Barcelona, catalanii vor incepe negocierile pentru Mohamed Salah. Atacantul egiptean a fost oferit Barcelonei de o parte din reprezentanții…