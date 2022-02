Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastilor de protectie in aer liber nu va mai fi obligatorie in Spania, incepand de martea viitoare, scrie AFP.Ministrul Sanatatii, Carolina Darias, a declarat ca guvernul condus de premierul Pedro Sanchez va adopta o hotarare in acest sens, potrivit hotnews.

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a participat, marti, in judetul Calarasi, la o conferinta de presa unde l-a avut alaturi, printre altii, pe secretarul de stat Sorin Vrajitoru care pe tot parcursul evenimentului nu a purtat masca sanitara de protectie, ignorand legislatia in vigoare, potrivit news.ro.…

- Masca de protecție va redeveni obligatorie și in aer liber, in toate localitațile in care incidența Covid-19 trece de 1 la mia de locuitori. Vor fi permise doar maștile chirurgicale și cele FPP2, nu și cele textile sau din plastic. Șeful DSU, Raed Arafat, a adus lamuriri cu privire la noile schimbari.