Spania: Ultima statuie a dictatorului Francisco Franco a fost înlăturată Ultima statuie a dictatorului Francisco Franco care inca era expusa public in Spania a fost inlaturata in enclava Melila, pe coasta nordica a Marocului, la 45 de ani dupa moartea generalului care a condus tara cu mana de fier intre 1939 si 1975, relateaza miercuri AFP. "Zi istorica: ultima statuie a lui Franco de pe domeniul public din Spania, care era in orasul nostru, a fost retrasa", a anuntat pe Twitter guvernul local din enclava spaniola. Statuia de bronz care il reprezenta pe Franco a fost inlaturata marti de angajati ai guvernului local. Statuia a fost ridicata in 1978 in fata unei porti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

