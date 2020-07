Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane, care lucrau pe o plantatie la cules de fructe, si un centru de refugiati al Crucii Rosii din Spania au ajuns in carantina. Cateva regiuni au revenit la faza a doua si s-au impus noi restrictii.

- Focarul din abatorul din Germania in care au fost infectați cu Coronavirus aproximativ 1.000 de romani nu e un caz singular. In lume mai exista și alte focare care au izbuncnit in fabrici sau abatoare de procesare a carnii. De ce? Focare similire au mai fost in Anglia, Franța, Spania și mai ales SUA.…

- Autoritațile spaniole au revizuit, luni, in scadere bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus, reducandu-l la 26.834 de morti, cu 1.918 mai putini decat au raportat urma cu 24 de ore, scrie Agerpres, citand AFP. Duminica, Spania a anunțat ca bilanțul a ajuns la 28.752 de morti.

- Muncitorii sezonieri romani suspecți de coronavirus , care au plecat in Germania luna trecuta, vor fi trimiși inapoi in Romania. Un grup de 200 de persoane urmeaza sa fie trimis in țara cu autocarul, susțin surse citate de gazetadecluj.ro, dupa ce o cursa aeriana care trebuia sa-i repatrieze, pe aeroportul…

- Cinci tipuri de iritații, inclusiv "degetul COVID", ii afecteaza pe unii pacienți infecați cu noul coronavirus, potrivit unui studiu realizat de medicii spanioli, citat de BBC. Erupțiile au avut tendința sa apara la tineri și au durat cateva zile. Au existat multe rapoarte despre "piciorul…

- Tarile vestice se pregatesc sa-si redeschida economiile aproape paralizate dupa perioada de blocaj cauzata de pandemia Covid-19. Incurajate de scaderea valului de imbolnaviri, state precum Italia, Austria sau Germania au decis sa ridice treptat restrictiile pentru a-si relua activitatea economica, dar…

- Ambasada Romaniei la Madrid informeaza, ca: Din discuțiile purtate de Ambasada cu patronatele spaniole din agricultura a reieșit nevoia de forța de munca pentru urmatoarele campanii agricole. Pe fondul restricțiilor provocate de criza COVID-19, Spania inregistreaza un deficit de lucratori pentru activitațile…