- In dimineața zilei de marți, 27 decembrie, prețurile gazelor in Europa au scazut sub 900 de dolari la mia de metri cubi, ceea ce s-a intimplat pentru prima data dupa 13 iunie. Constatarea se bazeaza pe datele ICE ale Bursei de Valori din Londra. Prețul a ajuns la cel puțin 896 de dolari pe mia de metri…

- Prețul gazelor a scazut in Europa, datorita importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate Prețul gazelor a scazut in Europa, datorita importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate In cursul zilei de miercuri, prețurile de referința la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, sub 100 de euro,…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, conform datelor publicate miercuri de Eurostat și citate de Agerpres. Terenul arabil din Romania a crescut in 2021, iar prețul mediu pe hectar a ajuns la…

- Saptezeci de pasageri au fost raniti miercuri in coliziunea a doua trenuri de navetisti in gara din localitatea spaniola Montcada i Reixac, din provincia Barcelona (nord-est), potrivit www.mirror.co.uk .Accidentul s-a produs cand un tren care circula catre orasul Barcelona a lovit din spate un altul…

- In dimineața zilei de luni, 24 octombrie, prețul bursier al gazelor in Europa a scazut brusc — cu mai mult de zece la suta, pina la aproape o mie de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest lucru il demonstreaza datele Bursei de la Londra. Incepind cu ora 9:20, ora Moscovei, prețul combustibilului a…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite publicația

- In Japonia s-a lansat cea mai scurta linie de tren de mare viteza din lume, un segment de 66 km care nu este legat de restul rețelei naționale. Trenurile Shinkansen fac 23 de minute, cu o viteza medie de aproape 180 km/h.