- Premierul spaniol socialist Pedro Sanchez promite ca guvernul sau de coalitie cu stanga radicala Podemos va merge ''intr-o singura directie'', in contextul in care cele doua formatiuni aflate la putere au avut numeroase disensiuni in trecut, potrivit AFP. "Este un guvern…

- Socialistul Pedro Sanchez a depus miercuri juramantul in calitate de prim-ministru in fata regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, dupa ce in ajun a fost reconfirmat de parlament la conducerea unei coalitii inedite cu stanga radicala Podemos, transmite AFP. In cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Politicianul socialist spaniol Pedro Sanchez a fost reales marti premier al Spaniei, dupa opt luni de criza politica, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Pedro Sanchez a obtinut 167 de voturi favorabile in Camera Deputatiulor din Spania, cu doua voturi mai mult decat…

- Pensiile speciale pentru primari nu vor mai intra in vigoare la 1 ianuarie 2020. Prim-ministrul Ludovic Orban a acceptat amendamentul USR la bugetul de stat prin care acestea se amana cu inca un an. Premierul și liderul USR Dan Barna au avut o intalnire la guvern luni dimineața.

- Noul parlament din Spania isi intra marti in functie, cu partidul de extrema-dreapta Vox in forta, intr-un context de blocaj politic in care premierul in exercitiu Pedro Sanchez nu este inca sigur ca va putea sa fie reconfirmat in fruntea guvernului, relateaza AFP. In urma alegerilor legislative…

- Partidul Muncitorilor Socialisti (PSOE) de guvernamant din Spania a obtinut cele mai multe voturi la alegerile generale desfasurate duminica in Spania, dar departe de a avea o majoritate intr-un parlament care se prefigureaza chiar mai fragmentat, cu mai multi deputati de extrema dreapta Partidul…

- Sursa citata anunța schimbari pregatite de PNL, care și-ar dori o majorare de la 1 ianuarie 2020 a pensiilor, nu din septembrie 2020, prin indexarea lor. Din cauza inflației negative, ar putea fi o majorare mai mica decat cea promovata inițial, mai transmite Romania TV, Sunt purtate discuții in acest…

- Romania, din nou in fruntea clasamentului european la creșterea prețurilor. Rata inflației, cea mai mare din UE in septembrie Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in septembrie 2019 de 0,8%, in scadere fata de 1% in august, si de 1,2% in Uniunea Europeana, in scadere fata de 1,4% luna precedenta,…