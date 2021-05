Madrilenii se prezinta marti la urne pentru a alege adunarea legislativa a celei mai bogate regiuni din Spania, in cadrul unui scrutin ce ar putea reconfigura peisajul politic din tara, in parte si datorita politicii neortodoxe a capitalei in privinta restrictiilor antiepidemice, noteaza Reuters. Potrivit sondajelor, Isabel Diaz Ayuso, de la Partidul Popular (PP, conservator, in opozitie la nivel national), este data ca favorita pentru un nou mandat la conducerea Comunitatii Madrid. Ayuso, in varsta de 42 de ani, a castigat sustinerea multor madrileni sfidand guvernul central de stanga care i-a…