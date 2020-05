Spania înregistrează o evoluție bună a epidemiei de COVID-19 Spania inregistreaza o evoluție buna a epidemiei de COVID-19 Spania. Foto: Arhiva. Spania înregistreaza astazi o evoluție buna a epidemiei de COVID-19, cu un numar mai mic de decese și de noi cazuri de infectare. În aceste condiții, jumatate din populația țarii se pregatește sa intre de luni într-o noua etapa de relaxare a restricțiilor, nu însa si Madridul si Barcelona, orașe care au în continuare prea multe cazuri. Numarul deceselor în Spania este 179, dupa trei zile consecutive în care a depașit 200. Cazurile de contaminati… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

