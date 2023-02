Autoritațile sanitare din Spania sunt alertate din cauza unui pacient spaniol, intors recent din Guineea Ecuatoriala, unde a fost declarat un focar de virus Marburg, care a fost spitalizat cu simptome ”șocante”. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, care, dupa ce a revenit in Spania, s-a simțit rau și a ajuns la spitalul La Fe din Valencia intr-o unitate speciala. In prezent, și pacientul, și cadrele medicale care l-au tratat se afla in izolare. „Simptomele inițiale sunt febra, durere musculara importanta și apoi erupții pe piele, hemoragie, voma. Simptomele sunt șocante”, spune…