Developează pozele preferate, transformându-le în amintiri unice! Ai un depozit impresionant de fotografii in format digital, ai captat acele cadre inedite pe care ti le doreai de mult timp sau ai surprins un moment important din viata familiei tale, atunci nu ezita, ci apeleaza la profesionistii care te vor ajuta sa-ti Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In declarația sa, postata la acel moment pe pagina de Facebook, fostul președinte spunea ca l-ar compatimi pentru naivitate pe Nicușor Dan daca ar fi tanar, pentru ca a acceptat compromisul eliminarii PMP din alianța care il susținea la Primaria Capitalei.Tot fostul președinte remarca faptul ca Barna…

- Poliția austriaca a publicat miercuri, 3 aprilie, fotografii cu o fetița care seamana cu Danka Ilici, disparuta marțea trecuta din Biljsko Polje, estul Serbiei, și doua femei, despre care se presupune ca sunt romance, relateaza Blic. Pozele au fost facute sambata seara, intr-o stație de tramvai din…

- Familia de origine aromana Mocioni, una dintre cele mai cunoscute și distinse dintre cele stabilite in Banat la sfarșitul secolului al XVIII-lea, cu mulți reprezentanți de seama care au avut, de-a lungul a mai multor decenii un rol important in diverse domenii ale vieții publice banațene și nu numai,…

- Conținut oferit de: Partener extern. In cautarea experiențelor nocturne pline de distracție și aventura cei interesați se indreapta catre destinații stralucitoare, unde luminițele neonului iși intampina vizitatorii cu promisiunea de a trai momente memorabile. In continuare sunt trecute in revista cateva…

- Clujul liniștit al anilor 60 - 70 poate fi retrait in serile de primavara și in zilele de weekend. Chiar daca lucrurile s-au schimbat, fiind mai multe mașini și mai multe dale și beton peste tot, superbele cladiri ale Clujului vechi sunt tot acolo. Pe grupul ”Amintiri din vechiul Cluj” au fost postate…

- Oameni din toata țara au fost cuprinși de „nebunia CARITAS” jocul piramidal care pe unii i-a imbogațit, iar pe alții i-a facut sa-și piarda agoniseala de-o viața. Mii de clujeni stateau la cozi interminabile, printre aceștia și mulți turdeni, doar sa-și „bage banii la Caritas” ca apoi sa-i scoata de…

- A debutat o noua ediție a Targului de Marțișor in municipiul Targoviște. Tradiționalul eveniment are loc in Piața „Mihai Viteazul” din centrul municipiului. Targul Marțișorului se desfașoara in acest an in perioada 16 februarie – 8 martie. Timp de trei saptamani, in cortul amplasat in Piața „Mihai Viteazul”, …

- Ponta a rabufnit dupa moartea cumnatului, harțuit de procurorii Portocala și Onea: Li se poate intampla și lui Ciolacu și lui Ciuca Victor Ponta a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre moartea cumnatului sau, Iulian Herțanu, cel care ani de zile a fost harțuit de procuorii Onea și Portocala pentru…