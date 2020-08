Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului regional din Catalonia, Quim Torra, a declarat ca reuniunile cu mai multe de zece persoane sunt de acum inainte interzise. ''Situatia nu mai este deloc stabila, cifrele (infectarilor) cresc constant'', a avertizat el. Alte masuri luate de autoritati se refera la reducerea…

- Spania a introdus noi restrictii in mai multe regiuni, ca urmare a cresterii semnificative a numarului de noi cazuri de COVID-19, au anuntat luni autoritatile, transmite agentia DPA. Seful guvernului regional din Catalonia, Quim Torra, a declarat ca reuniunile cu mai multe de zece persoane sunt de acum…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Spitalul Județean Suceava se pregatește sa faca testari COVID și pentru persoane care nu sunt internate. Gheorghe Flutur a declarat ca in ședința de vineri a Consiliului Județean Suceava, odata cu aprobarea modificarii organigramei ...

- Guvernul spaniol da asigurari ca, in pofida unei cresteri puternice a contaminarilor cu noul coronavirus, situatia este ”sub control”, raspunzind astfel unor tari care au impus restrictii Spaniei, relateaza AFP. Incepind de duminica, pasagerii care sosesc din Spania in Regatul Unit intra timp de 14…

- Guvernul a decis sa inchida toate cluburile si barurile de noapte din Catalonia pentru 14 zile. Catalonia a devenit in ultima perioada un epicentru al epidemiei in Spania, scrie El Pais. Spania inregistreaza peste 2.000 de noi cazuri zilnice si s-ar putea afla in fata unui al doilea val, au declarat…

- De astazi au intrat in vigoare noile restricții impuse de guvernul catalan care afecteaza și Barcelona. Aceleași masuri au fost incluse și in provincia Zaragoza din Aragon. In acest moment toate comunitațile autonome din Spania au raportat noi focare de coronavirus, care insumeaza in jur de 2000…

- "Aceste date ne spun ca situația este inca intr-o dinamica crescatoare, nu este sub control. Apar focare, dar exista și transmitere comunitara foarte importanta. Sunt zone mai afectate in acest moment, dar asta nu inseamna ca celelalte sunt scutite, pot și ele oricand sa inceapa sa aiba mai multe…

- Inca o țara introduce obligativitatea purtarii maștii pe strada, din cauza creșterii numarului de cazuri. Este vorba de Spania, care a impus locuitorilor din regiunea Catalonia, devenita focar de Covid-19, sa iși acopere gura și nasul in spații deschise.