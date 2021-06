Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru e-guvernare si reducerea birocratiei a avut loc, joi la Palatul Victoria, iar sedinta a fost prezidata de secretarul general adjunct al Guvernului Mircea Abrudean. Discutiile au vizat masurile propuse prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)…

- Medicul a propus, fie o reducere a programului de lucru, fie sistarea temporara a activitații centrelor respective. Reducerea programului de lucru, sau inchidere temporara „Am facut o evaluare, cu ajutorul colegilor din CNCAV, a activitații și eficienței centrelor de vaccinare din cele 1.499 de fuxuri,…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat luni ca formarea unui grup de lucru privind reforma statului a fost convenita la nivelul coalitiei, acesta avand rolul de a se asigura ca reformele din programul de guvernare devin initiative legislative, relateaza Agerpes. "Discutaseram anterior si am agreat…

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la revenirea de la Bruxelles, unde a discutat cu oficialii europeni despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, care sunt garanțiile pe care le-a oferit. „Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia și modul in care PNRR…

- Comisia Europeana a adoptat Planul de acțiune al UE „Catre reducerea la zero a poluarii aerului, apei și solului”– un rezultat esențial al Pactului verde european și principalul subiect al Saptamanii verzi a UE din acest an. Citește și: Patronii din HoReCa cer Guvernului zero taxe pentru salariul minim…

- Cercetatorii din Spania nu au gasit niciun semn al unei contaminari mai ridicate in randul participantilor la un mare concert de testare organizat luna trecuta, la Barcelona. 5.000 de fani ai muzicii au luat parte la experiment, cu masti, dar fara distantare sociala. Sase persoane au fost testate pozitiv…

- Unele localitați din Spania testeaza revenirea la viața de dinainte de pandemie. Oamenii pot merge seara la restaurant, sa ia cina cu prietenii la aceeași masa, fara masca, daca indeplinesc anumite condiții.

- Spania testeaza programul de lucru de 4 zile pe saptamana. Pentru inceput 200 de companii au fost introduse in proiectul pilot. Firmele care au acceptat sa le reduca angajaților saptamana de munca vor primi cate 250 de mii de euro pentru a le compensa eventualele pierderi.