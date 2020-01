Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Spaniei a pastrat trofeul european, dupa ce a invins duminica, la Stockholm, reprezentativa Croatiei, cu scorul de 22-20 (12-11), in finala Campionatului European din 2020, anunța news.ro.Ibericii au cucerit aurul, in premiera, la editia din 2018. Medalia…

- Norvegia, vicecampioana mondiala din 2015 si 2017, a castigat sambata medalia de bronz la EHF EURO 2020 de handbal masculin, dupa ce a invins Slovenia cu scorul de 28-20 (12-9), in finala mica de la Stockholm. Invinsa in semifinale dupa un meci epic cu Croatia, la capatul a doua perioade de prelungiri,…

- Spania, campioana europeana en titre, isi va apara titlul in fata Croatiei, in finala EHF EURO 2020 la handbal masculin, programata duminica la Stockholm, relateaza agentiile internationale de presa. In semifinalele de vineri, Croatia a invins la mare lupta Norvegia cu 29-28 (12-10), dupa…

- Selectionata Spaniei, a castigat grupa principala I a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2020, in urma egalului de miercuri cu Croatia, 22-22, si va juca in semifinale contra Sloveniei, in timp ce Croatia va infrunta Norvegia, relateaza AFP. Meciul de la Viena, capul de afis din faza…

- Spania si Croatia s-au calificat in semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2020, in urma victoriilor obtinute luni, in grupa de la Viena. Spaniolii, detinatorii titlului continental, s-au impus cu 37-28 in partida cu Belarus, ibericii desprinzandu-se in partea a doua a jocului,…