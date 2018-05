Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia non-guvernamentala Amnesty International a acuzat joi Parchetul spaniol ca impiedica anchetele cu privire la presupusele violente ale politistilor in timpul referendumului asupra autodeterminarii, interzis la 1 octombrie in Catalonia, informeaza AFP. 'Parchetul actioneaza pentru a descalifica…

- Circa 315 mii de oameni au ieșit pe strazile Barcelonei, Spania, pentru a cere eliberarea deținuților politici, scrie tvrain.ru referire la El Pais. Protestarii au scandat "Pentru drepturi și libertate, pentru democrație și solidaritate" și "Vrem sa fiți acasa".

- Investitia e consistenta, perspectivele sunt favorabile. De branza vegana s-au interesat deja mai multe restaurante, iar visul tinerilor investitori este sa produca branza pentru Romania, Moldova si Ungaria. Marisha a studiat Artele si la Liceul din Oradea, dupa ce in urma cu mai bine…

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Marti seara de la ora 21:45 Barcelona si Chelsea isi disputa pe Nou Camp un loc in sferturile de finala ale Champions League.Dupa 1-1 in tur, catalanii pornesc ca favoriti, dupa cum sunt vazuti si de principalul site de pariuri sportive, www.unibet.ro . Nu aceeasi parere o au si englezii. Chelsea…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- Celebra artista pop Shakira, acuzata de frauda de fiscul spaniol, a platit taxe de peste 20 de milioane de euro.Cotidianul catalan El Periodico a scris, marti, citând o sursa, ca artista columbiana a platit aceasta suma "pentru a acoperi datorii reclamate de fiscul spaniol".…