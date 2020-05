Spania a anunțat de când pot turiștii străini să-și programeze vacanțele Turiștii straini pot sa-și rezerve vacanțe în Spania începând cu luna iulie, în condițiile în care auto-izolarea de doua saptamâni impusa celor care trec granița va fi, probabil, suspendata pâna atunci, a declarat luni ministrul turismului, citat de Reuters.



Una dintre cele mai lovite țari de coronavirus, Spania, o națiune dependenta de turism, reduce gradual restricțiile, deși a menținut-o pe cea privind carantinarea vizitatorilor, menita sa previna un al doilea val al epidemiei.



&"Este perfect logic sa planuiești o vacanța de vara pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai lovite țari de coronavirus, Spania, o națiune dependenta de turism, reduce gradual restricțiile, deși a menținut-o pe cea privind carantinarea vizitatorilor, menita sa previna un al doilea val al epidemiei.”Este perfect logic sa planuiești o vacanța de vara pentru a…

- Una dintre cele mai lovite tari de coronavirus, Spania, o natiune dependenta de turism, reduce gradual restrictiile, desi a mentinut-o pe cea privind carantinarea vizitatorilor, menita sa previna un al doilea val al epidemiei. "Este perfect logic sa planuiesti o vacanta de vara pentru a veni in Spania…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters.…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters,…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol,

- „Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta’” pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, a precizat premierul socialist spaniol intr-un discurs. „Vom asigura ca turistii sa nu fie expusi vreunui risc si de asemenea ca ei sa nu reprezinte un risc…

- Spania nu isi va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agentia DPA.''Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta'' pentru a preveni raspandirea noului…

- Vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare, a estimat ca reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie, relateaza joi EFE,