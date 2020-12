Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care fostul secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului Ioan Andreica a fost acuzat de procurorii DNA de infracțiuni de corupție a intrat la judecata pe fond. Inițial, in 2019, magistrații de la Curtea de Apel Cluj au decis ca procurorii sa refaca actul de sesizare…

- Procesul in care liberalul Jenor Beudean a fost trimis in judecata pentru lovire sau alte violențe, dupa ce a agresat o femeie in plina strada, a ajuns la Curtea de Apel Cluj. Judecatorii clujeni desființeaza sentința data la Bistrița: Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat in cazul liberalului Jenor Beudean,…

- Trei traficanți de persoane, dintre care un individ din Bistrița-Nasaud, au primit pedepse intre 4 și 5 ani de inchisoare dupa ce au exploatat prin munca, in Grecia, zeci de persoane atat din județul nostru, cat și din alte județe din țara, timp ce cațiva ani buni. Și-au batut joc cumplit de zeci de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inapoiat procurorilor dosarul unui executor judecatoresc trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni. Este vorba de infractiuni de abuz in serviciu, delapidare sau inselaciune. Prejudiciul adus unui numar de 42 de persoane fizice și juridice…

- Primarul din Sangeors-Bai, Traian Ogagau, proaspat reales, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj intr-un dosar in care a fost trimis in judecata fiindca a refuzat sa sufle in etilotest, precum și prelevarea de monstre biologice. Astfel, conform legii statutului aleșilor locali, primarii…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, ca a preluat dosarul in care primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, este acuzat de comiterea unei infractiuni de rele tratamente aplicate asupra fiicei sale in varsta de 9 ani. Infractiunea ar fi…

- Nicusor Dan, candidat independent sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a declarat, joi, ca licitatia pentru contractul de 100 de tramvaie pentru Bucuresti a fost una cu dedicatie, "un act de coruptie", si a spus ca procurorii trebuie sa lamureasca acest caz. "Acum doua zile, Primaria Capitalei…