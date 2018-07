Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Ana Maria Popescu si-a asigurat medalia de bronz in proba individuala de spada feminin, in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China), dupa ce s-a calificat in semifinalele competitiei.

- Romanca Ana Maria Popescu si-a asigurat medalia de bronz in proba individuala de spada feminin, in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China), dupa ce s-a calificat in semifinalele competitiei. In sferturi, Ana Maria Popescu a invins-o pe ucraineanca Olena Krivitka (15-11) si va lupta…

- Romanca Ana Maria Popescu s-a calificat in sferturile probei individuale de spada feminin, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China). Pe tabloul principal, Ana Maria Popescu le-a invins consecutiv pe japoneza Kanna Oishi (15-9), italianca Rossella Fiamingo (15-8) si…

- Toti sportivii romani au trecut de grupele preliminare si s-au calificat pe tablourile principale ale probelor individuale de sabie masculin si spada feminin, joi, la Campionatele Mondiale de scrima de la Wuxi (China).

- Toti sportivii romani au trecut de grupele preliminare si s-au calificat pe tablourile principale ale probelor individuale de sabie masculin si spada feminin, joi, la Campionatele Mondiale de scrima de la Wuxi (China). Tiberiu Dolniceanu a castigat grupa in care a evoluat cu victorii pe linie, 5-3 cu…

- Delegația Romaniei care participa la Campionatele Mondiale de scrima de la Wuxi (China) va fi compusa din noua sportivi și doi antrenori, Competiția are loc in perioada 19-27 iulie. Pentru acomodarea cu fusul orar si pregatirea concursului, scrimerii romani vor efectua un ultim cantonament la Hong Kong,…

- Sportiva romana Ana-Maria Popescu (ex-Branza), campioana olimpica in 2016 cu echipa, a ocupat locul 6 in proba individuala feminina de spada, luni, la Campionatele Europene de scrima de la Novi Sad (Serbia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. In primul tur, Ana-Maria Popescu a trecut de…