- Elon Musk a avut mai mult de pierdut in ultimele luni din cauza dorinței lui de a cumpara rețeaua de socializare preferata pentru 44 miliarde de dolari, afacere la care vrea acum sa renunțe, dar care ii da mari batai de cap.

- SpaceX, compania lui Elon Musk, a depașit vineri recordul de rachete lansate intr-un an calendaristic, adica 31 la numar, in cadrul unei campanii fulminante de lansare pe orbita a propriilor sateliți de internet. Cea de-a 32-a lansare a SpaceX din 2022 cu ajutorul rachetei sale de baza Falcon 9 are…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Cele mai recente date publicate de Experian arata ca Tesla a fost cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in perioada ianuarie-mai 2022. Astfel, compania lui Elon Musk a reușit sa vanda 179.574 de mașini in aceasta perioada, o creștere de 66% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pe…

- Elon Musk este unul dintre marii evanghelisti ai criptomonedelor si nu putem sa nu ne intrebam ce parere are despre bear market-ul actual, sau mai rau despre Crypto Winter. Nu de alta, dar si Tesla are de suferit din cauza picajului Bitcoin spre 20.000 de dolari. Se pare ca Tesla a pierdut sute de milioane…

- Grupul chinez Zhejiang Geely Holding a efectuat joi prima sa lansare de succes a noua sateliti pe orbita terestra joasa, in cadrul unui proiect de realizare a unei retele de sateliti, pentru a oferi o navigatie mai precisa pentru vehiculele autonome, transmite Reuters. Satelitii GeeSAT-1, proiectati…

- Satelitii GeeSAT-1, proiectati si dezvoltati de companie, au fost lansati de la Centrul de Lansare a Satelitilor Xichang, din provincia de sud-vest Sichuan. Geely a spus ca se asteapta ca inca 63 de sateliti sa fie pe orbita pana in 2025 si, in cele din urma, intentioneaza sa aiba o constelatie de 240.…

- Ultimatumul dat de Elon Musk angajaților Tesla intr-un document intern prin care le-a pus in vedere sa se intoarca la birouri sau sa iși dea demisia nu a fost bine primit in Germania, relateaza Reuters.