Stiri pe aceeasi tema

- Disputele dintre Donald Trump și Joe Biden depașesc planeta Pamant. Cum vor americanii sa ”cucereasca” Luna și ce planuri și-au facut Elon Musk și Jeff Bezos Diferentele de opinie dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden se extind cu mult dincolo de planeta…

- Planurile presedintelui Trump de a castiga cursa in spatiu necesita o misiune lunara in 2024 si oprirea sprijinului financiar direct al SUA pentru Statia Spatiala Internationala in 2025, transferand controlul laboratorului orbital vechi de zeci de ani catre companiile spatiale private. Biden, pe de…

- Starman, manechinul imbracat in costum spatial, lansat in spatiu in februarie 2018 la volanul unui bolid Tesla Roadster ce-i apartine fondatorului si CEO-ului companiei SpaceX, Elon Musk, in cadrul unei strategii menite sa atraga publicitate, a trecut prin apropierea planetei Marte pentru prima oara,…

- Starman, manechinul imbracat in costum spatial, lansat in spatiu in februarie 2018 la volanul unui bolid Tesla Roadster ce-i apartine fondatorului si CEO-ului companiei SpaceX, Elon Musk, in cadrul unei strategii menite sa atraga publicitate, a trecut prin apropierea planetei Marte pentru prima oara,…

- Patru astronauti americani care vor pleca in curand pe Statia Spatiala Internationala (SSI) vor vota de acolo la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie in care se confrunta presedintele republican Donald Trump si candidatul Partidului Democrat Joe Biden, posibilitate de vot care exista de peste…

- Patru astronauti americani care vor pleca in curand pe Statia Spatiala Internationala (SSI) vor vota de acolo la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie in care se confrunta presedintele republican Donald Trump si candidatul Partidului Democrat Joe Biden, posibilitate de vot care exista de peste 20…

- Elon Musk surprinde din nou! Deși nu totul a mers așa cum și-ar fi dorit, acesta s-a mulțumit cu premiera istorica care a fost posibila doar cu ajutorul sau. Elon Musk vine cu o noua premiera istorica SpaceX a reușit prima lansare polara din Florida dupa mai bine de 50 de ani! Deși Musk se […] The post…

- Investitorii au incredere in ideile excentrice ale lui Elon Musk. Compania spațiala SpaceX a atras 1,9 mld. dolari, printr-o runda de finantare SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, a atras 1,9 miliarde de dolari prin intermediul unei runde de finantare, potrivit unei declaratii depuse…