”Este inca un pas, intr-un grup incitant de pasi, care ne va duce la un sistem durabil de aselenizare umana pe Luna”, a declarat Kathy Lueders, liderul programului de zbor spatial uman al NASA, in anuntul agentiei. Contractul SpaceX are o valoare de 2,89 miliarde de dolari. Washington Post a raportat pentru prima data despre victoria SpaceX. NASA a acordat anul trecut celor trei echipe contracte de 967 milioane de dolari si contracte pe 10 luni, pentru a incepe lucrul la conceptele de aselenizare, in cadrul programului sau Human Landing Systems sau HLS. SpaceX a primit cea mai mica suma dintre…