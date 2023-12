Stiri pe aceeasi tema

- Nava spatiala fara echipaj Starship a SpaceX, dezvoltata pentru a transporta astronauti pe Luna si nu numai, se presupune ca a esuat in spatiu la cateva minute dupa ce a decolat sambata, intr-un al doilea test, dupa ce prima incercare de a ajunge in spatiu s-a incheiat intr-o explozie, transmite Reuters.Racheta…

- SpaceX a efectuat cea de-a doua lansare de test a lansatorului Super Heavy cu nava spațiala Starship. Prima treapta a rachetei s-a separat cu succes, dar a explodat in aer. Potrivit transmisiunii SpaceX pe rețeaua de socializare X, comunicarea cu a doua etapa a fost pierduta dupa aproximativ 10 minute…

- SpaceX a amanat cea de-a doua incercare de lansare in spatiu a rachetei Starship cu o zi, pana sambata, a anuntat directorul executiv al companiei, Elon Musk, mentionand ca este nevoie de inlocuirea unei piese de la sistemul de control al zborului, potrivit Reuters.

- Autoritatea americana de reglementare in domeniul aviatiei, FAA, a dat miercuri unda verde SpaceX pentru ca firma aerospatiala a lui Elon Musk sa incerce o a doua lansare a rachetei sale Starship, cea mai puternica racheta construita vreodata, dupa o explozie spectaculoasa in aprilie.FAA a declarat…

- Mii de persoane și-au declarat interesul pentru a le fi implantate cipuri in creier, dupa ce Neuralink – startup-ul lui Elon Musk – a primit la inceputul acestui an aprobarea autoritaților pentru a incepe testele pe oameni, potrivit Bloomberg. Startup-ul cu cipuri cerebrale spera sa implanteze un dispozitiv…

- Intesa Sanpaolo recunoaste ”sectorul aerospatial ca avand un rol deosebit de important in dezvoltarea economiilor mondiale si, prin urmare, a decis sa investeasca intr-un jucator care a demonstrat o viziune de ultima ora asupra viitorului apropiat”, a spus banca intr-un comunicat. Institutia financiara…

- Operatorul de televiziune prin satelit Dish Network a aflat pe pielea sa ca nu scapi de amenzi pentru aruncarea de deșeuri nici macar in spațiul cosmic. FCC, autoritatea care reglementeaza telecomunicațiile in SUA, a pedepsit compania pentru ca nu și-a mutat satelitul EchoStar-7 intr-o poziție mai sigura.…

- Romtehnica, compania de import-export a MApN, a exportat in 2022 in Ucraina „drone, nave spațiale, inclusiv sateliți, și vehicule de lansare suborbitale și spațiale” de zeci de milioane de euro Romtehnica, compania de import-export a MApN, a exportat in 2022 in Ucraina „drone, nave spațiale, inclusiv…