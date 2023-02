Sound-uri deluxe de la Killa Fonic – completarea albumului Osvaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Ella Mai a lansat varianta deluxe a albumului “Heart On My Sleeve”. Artista anunța turneul Heart On My Sleeve, al treilea turneu principal din cariera. In 2018, ea a inceput cu Boo’d Up Tour, alaturandu-se in cele din urma lui Bruno Mars in turneul 24k Magic World. Dupa lansarea albumului ei de debut,…

- Jurgen Klopp a ajuns la 1000 de meciuri. Ca antrenor, caci in bucata lui de CV exista un tronson destul de consistent, dar cu evident mai puțin succes, de meciuri ca jucator. Și s-a nimerit sa atinga 1000 de meciuri exact la 55 de ani, o borna, zice-se, cu oarece conotații și cu ceva ganduri in viața…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr.…

- Procurorii valceni au trimis in judecata, marți, 20 decembrie, un barbat acuzat de viol și de tentativa la transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit (SIDA), pentru fapte petrecute anul trecut.

- Holy Molly se pune in rolul povestitoarei in piesa “Boys Oh Boys” și vorbește sincer despre interacțiunile nepotrivite dintre o ea și un el. Piesa nu iți propune sa fie un manifest impotriva barbaților, ci mai degraba un imn al femeilor puternice. Mesajul este „nu ai nevoie de nimeni, poți sa o faci…

- Senatorul Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Solicit maramureșenilor sa-și exprime, pe social media, opinia privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, și a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile…

- Baiețelul de doar 10 luni al lui Casian Miclauș, fost fotbalist la Gloria Bistrița, are nevoie de ajutor. La varsta sa frageda a fost depistata de catre medici cu o boala crunta care necesita un tratament costisitor: leucemie mieloblastica acuta M7. Barbatul s-a casatorit cu Cristina-Roxana Girda și…

- Noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, „Lia”, isi completeaza distributia cu noi nume cunoscute din showbiz-ul autohton. Kira Hagi, fiica legendei fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, si Vlad Gherman se alatura proiectului, unde ii vor interpreta pe Mira…