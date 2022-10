Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea franceza Alize Cornet, locul 31 WTA, si-a aratat, vineri, sustinerea pentru Simona Halep, dupa ce romanca a anuntat ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Alexis Ohanian, cel care in trecut l-a atacat in mai multe randuri pe Ion Țiriac, a publicat un mesaj ironic la adresa Simonei Halep pe contul sau oficial de Twitter. Acesta a readus in actualitate un mesaj pe care l-a purtat in 2019, in timp ce soția sa o infrunta la US Open pe Maria Sharapova,…

- Simona Halep a fost depistata pozitiv cu roxadustat, fiind suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Gabriela Andreiașu, directorul Agentiei Nationala Anti-Doping, vorbește despre ce o așteapta pe Simona și cat ar putea sta departe de circuit, noteaza GSP.ro.…

- Situația de la granița Ucrainei cu Belarus este sub control. Nu exista semne ale unei a doua invazii a trupelor inamice dinspre nord, afirma consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mikhailo Podoliak, pe Twitter . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul lider WTA Simona Halep a postat, sambata, un mesaj pe Twitter prin care ii ureaza succes in viata americancei Serena Williams, care s-a retras din activitatea sportiva, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep, locul 6 WTA, nu o mai intalneste pe sportiva ceha Karolina Muchova, numarul 162 mondial, in primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a infiintat un sindicat in colonia penala unde este inchis, transmite joi dpa. "Salut, sunt Navalnii, lider si fondator al sindicatului cetatenilor angajati in sistemul penitenciar 'Promzona' ", a transmis el printr-un mesaj difuzat pe Twitter de echipa sa, anunța…

- Klara Buhl, extrema nationalei de fotbal feminin a Germaniei, a fost testata pozitiv la Covid-19 si nu va putea juca in meciul de miercuri cu Franta din semifinalele Campionatului European - EURO 2022, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…