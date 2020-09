Sotul se pregateste sa plece seara de acasa Sotul se pregateste sa plece seara de acasa si ii cere sotiei sacoul cel nou. – Ma, te duci la femei! – Nu, draga, Doamne fereste! Ii cere apoi camasa cea mai buna. – Ma, am eu dreptate, te duci la femei! – Cum sa ma duc draga, stai linistita. Cere si cravata, etc. Se intoarce dimineata acasa ravasit, cu camasa desfacuta si tipa la ea: – Fai muiere, ai cobit! Acuma iti place? Articolul Sotul se pregateste sa plece seara de acasa apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

