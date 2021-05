Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Enceanu a vorbit cu lacrimi in ochi la Antena Stars despre cei care au fost parinții sai. Artistul regreta ca aceștia au plecat din aceasta lume inainte ca el sa se bucure de un succes uriaș in muzica populara.

- Adina Buzatu a facut marturisiri dureroase la Antena Stars. Celebra creatoare de moda nu și-a mai putut controla emoțiile și a vorbit cu lacrimi in ochi despre tatal sau care, din pacate, de mai mulți ani nu se mai afla printre noi. Iata ce i-a spus parintele vedetei ultima oara cand s-au vazut și cum…

- Benone Sinulescu a scos la iveala detalii neștiute despre Cornelia Catanga. Artistul a dezvaluit la Antena Stars ce marturii sfașietoare i-a facut regretata cantareața ultima data cand s-au vazut, inainte sa moara. Acesta e de parere ca soția lui Aurel Padureanu și-a prevestit moartea. Detalii emoționante!

- Familia Corneliei Catanga traiește momente cumplite, dupa ce artista a murit in aceasta dimineața din cauza unui stop cardiorespiratir suferit. Aurel Padureanu este in stare de șoc și nu poate accepta ca soția sa va fi inmormantata dupa restricțiile pentru persoanele cu Covid-19. In urma cu puțin timp,…

- Soțul Corneliei Catanga, Aurel Padureanu, este devastat de moartea soției lui. In plus, situația economica a familei este una extrem de dificila, chiar in aceasta perioada. Aurel Padureanu a primit o noua lovitura dupa moartea Corneliei Catanga Amintim ca Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de…

- Soțul Corneliei Catanga este in stare de șoc. Aurel Padureanu face acuzații grave la adresa celor care au scris pe certificatul de deces al soției sale ca a murit de Covid-19. Potrivit artistului, cauza morții cantareței a fost stop cardiorespirator, in ciuda faptului ca era infectata și cu Covid-19.…

- Vestea conform careia Nelu Ploieșteanu se zbate intre viața și moarte ii ingenuncheaza pe apropiații celebrului artist. Aurel Padureanu, in lacrimi pentru prietenul sau, la Antena Stars. Ce a declarat soțul Corneliei Catanga?