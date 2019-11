Soţie transformată în sac de box „Pacienta a ajuns la spital policontuzionata. Ea a fost cea care a sunat la 112, spunand ca e batuta de sot. Diagnosticul este grav: traumatism cranio-cerebral, contuzie toraco-abdominala si la membre, traumatism cranio-facial. Prezenta numeroase echimoze vechi, ceea ce rata ca femeia nu este victima a violentei domestice pentru prima data. A fost necesar consult la ORL, la oftalmolofie, la chirugie generala, la neurochirurgie. Am fost obligati practic sa anuntam Politia", a de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

