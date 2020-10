Soția unui celebru interlop din Timișoara a demisionat din PSD PSD Timiș a facut o analiza a alegerilor locale din 27 septembrie, iar potrivit acesteia, a caștigat 38 de primarii cu candidați proprii și inca una in cadrul unei alianțe politice. De asemenea, duminica, 11 octombrie, la Orțișoara se repeta alegerile, iar candidatul PSD este inscris in cursa alaturi de reprezentantul PMP. Ambii au avut […] Articolul Soția unui celebru interlop din Timișoara a demisionat din PSD a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

