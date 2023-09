Stiri pe aceeasi tema

- Am pierdut mult de tot, o avere și de aceea suntem pe strazi. Așa iși incepe Adrian Craciun povestea. Cu lacrimi in ochi spune ca și-a ruinat viața și a pierdut tot ce avea la pacanele. Cu peste 12 ani in urma, barbatul de 52 de ani, a picat brusc in patima jocurilor de noroc, ispitit de mirajul unui…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, dupa ședința conducerii PSD, modificari legislative care ii privesc pe șoferii care se urca drogați sau bauți la volan. „Domnul Cazanciuc ne-a prezentat modificarile legislative in ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de droguri și este o prioritate…

- Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia au devenit parinții unei fetițe superbe, in urma cu mai bine de o luna. Toata lumea se aștepta ca Iulia sa nasca la sfarșitul lunii iulie, insa surprinderea a fost ca fetița lor a venit pe lume in data de 2 iulie. Iata de ce a nascut inainte de termen și de ce a…

- Piața jocurilor de noroc din Romania imbrațișeaza apariția unei platforme menite sa dirijeze modul in care jucatorii din Romania se raporteaza la cazinourile online. Cazino Expert Romania, un proiect nou lansat, este o platforma de incredere, urmand standardele impuse de autoritațile romane din domeniul…

- Un caine fara stapan, cazut intr-o cisterna ingropata in pamant intr-o fosta statie ITP din Galati, in care se aflau combustibil si ulei, a fost salvat in ultima clipa de doi tineri, care au reusit, cu ajutorul unei improvizatii, sa il scoata la suprafata si sa il preda Asociatiei "Help Labus".

- Un barbat de 29 de ani din judetul Bistrita-Nasaud, care se afla la taiat ilegal de lemne, a avut nevoie de interventia unui elicopter SMURD pentru a fi transportat la spital, dupa ce un copac a cazut peste el si i-a fracturat un picior.

- Un tanar de 22 de ani a vazut moartea cu ochii, miercuri seara, dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc. Salvarea sa a fost o antena parabolica, atașata pe fațada blocului, care i-ar fi atenuat caderea. Incidentul a avut loc pe strada Rozelor, din orașul Dej. Tanarul a fost gasit de echipajele de…