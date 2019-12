Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a organizat o licitatie publica pentru atribuirea contractului aferent furnizarii de gaze naturale. Atribuirea a avut loc in data de 29 noiembrie 2019. Este vorba de un acord cadru de 12 luni, pentru perioada 1 decembrie 2019 1…

- Soția unui barbat de 53 de ani din Odobești, care a murit in urma unui infarct miocardic, ii acuza pe medicii de la Spitalul de Urgența din Focșani ca au tratat cu superficialitate cazul soțului ei. Acesta a ajuns la spital cu semne de infarct, dar a primit doar calmante, spune femeia, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia de cutii de sterilizare instrumente chirurgicale si accesorii. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 28 noiembrie 2019, iar valoarea estimata a achizitiei este de 129.540 de lei.…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; din municipiul Constanta cumpara materiale sanitare, respectiv 16 loturi de sonde, in valoare estimata de 3.288.550 lei. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pana pe data de 10.12.2019, ora 15.00, urmand sa fie deschise…

- Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit in ultima perioada, Mihai Constantinescu s-a stins in aceasta seara. In urma cu cateva zile, sotia artistului Simona Secrier anunta ca Mihai Constantinescu se simtea mai bine dupa luni de stat in coma. "Mihai…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta scoate din conturi peste 1,8 milioane de lei pentru intretinerea echipamentelor medicale din dotare.In acest sens, va fi organizata si desfasurata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Asistenta tehnica intretinere…

- O societate din Constanta se va ocupa de lucrari pentru racordarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta la reteaua electrica de distributie a E Distributie Dobrogea.Descrierea contractuluiRacordarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei"…