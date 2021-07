Stiri pe aceeasi tema

- Olesea Atanasiu, tanara de 33 de ani care și-a pierdut soțul in explozia de la Rafinaria Petromidia, și-a plans durerea public, nereușind sa-și gaseasca liniștea dupa moartea timpurie a jumatații sale. Iulian Atanasiu a fost singurul angajat care a murit pe loc in ziua exploziei, alți doi colegi pierzandu-și…

- Astazi, in Germania, a murit si a treia dintre victimele incendiului de la Petromidia. Unul din cei transportati cu avionul la un spital din Germania. La aflarea tristei vesti sotia lui Iulian Atansaiu a postat cateva ganduri ravasitoare pe contul sau de Facebook. "Nu credeam ca sunt in stare sa jelesc…

- A plecat la serviciu si nu s-a mai intors. Iulian Atanasiu, barbatul de 32 de ani decedat in urma incendiului de la rafinaria Petromidia, a lasat in urma o tanara sotie, in varsta de 33 de ani, si o fetita de 2 ani, care nu va mai avea cui sa-i spuna tata.

