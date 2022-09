Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene din Alba cauta un nou operator economic pentru finalizarea lucrarilor pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, drumul turistic spectaculos care traverseaza munții la peste 1.000 de metri altitudine.Vechiul contract a fost reziliat dupa ce Societatea de Constructii Napoca…

- Șeful SRI, datorii de aproape 2 milioane de lei, la un IFN din Cluj-Napoca. La data scadenței, va avea 76 de ani Șeful Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, are un credit de aproape 2 milioane de lei, contractat de la o instituție financiara nebancara (IFN), potrivit proprieii declarații…

- Presedintele Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, si-a publicat recent declaratia de avere in care de declara venituri de aproape 3.000 de euro lunar, o casa de aproape 600 de metri patrati si terenuri de peste 3.000 de metri patrati in Tunari, dar si un credit de aproape doua milioane…

- Noul șef al USR, Catalin Drula, in prezent și deputat de Timiș, recunoaște ca in perioada mandatului a fost mai mult la București, dar spune ca de acolo discuta cu colegii din Timiș, unde, spune acesta este ”casa mea politica” și incearca sa-i ajute pe primarii de aici ca sa nu fie lasați fara fonduri…

- Inaugurarea aeroportului din Brasov e tot mai departe de a deveni realitate. Autoritatile se feresc sa inainteze un nou termen de finalizare a lucrarilor din cauza incertitudinilor internationale. Primul aeroport nou realizat in Romania in ultimii 50 de ani ar fi trebuit sa fie gata in 2021, insa a…

- Aglomerație mare de oficiali, astazi, la varianta de ocolire a municipiului Satu Mare. Premierul Ciuca nu a mai ajuns. Nu mai puțin de 3, TREI, miniștri s-au depalsat de la București la Satu Mare pentru a participa la inaugurarea unei șosele de ocolire a unui municipiu reședința de județ de pe granița…

- Ultima declarație de avere a directorului Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Raul Hellving, evidențiaza cateva aspecte surprinzatoare privind creditul contractat de acesta de la o societate nebancara. Credit de peste 400.000 de euro pe 30 de ani In declarația de avere aferenta anului fiscal…

- Scena de un milion de euro la „UNTOLD de Craiova“. Pentru ca megafestivalul denumit „Craiova IntenCity” sa aiba loc nu este suficienta doar alegerea unei firme care sa se ocupe de promovare si de vanzarea biletelor. Opera Romana Craiova, institutia care achizitioneaza serviciile de organizare a evenimentului…