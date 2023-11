Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o seara, polițiștii l-au reținut și audiat pe Laurențiu Lacatuș, primul suspect in cazul uciderii lui Adrian Kreiner. In urma audierii, polițiștii nu au obținut probe impotriva lui, astfel ca l-au eliberat. Acum s-a aflat ca oamenii legii au ajuns la el printr-o pista falsa, menita sa ii…

- Polițiștii continua ancheta in cazul lui uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce l-au eliberat pe Laurențiu Lacatuș, din lipsa de probe, oamenii legii o cauta acum pe femeia cu care a fost vazut principalul suspect in acest caz. Ea ar fi iubita lui și ar fi incercat sa vanda ceasurile pe care barbații…

- Informații de ultim moment in cazul crimei din Sibiu! Laurențiu Lacatuș a fost eliberat! Presupusul criminal al lui Adrian Kreiner a fost audiat timp de 12 ore, dar polițiștii nu au gasit probe care sa il incrimineze. In lipsa acestora, a fost pus in libertate!

- Informații șocante in cazul uciderii lui Adrian Kreiner! Presupusul criminal al afaceristului s-a casatorit cu doar o saptamana inainte de ziua in care acesta a fost ucis in propria casa. Laurențiu Lacatuș apare alaturi de soția lui și alți invitați in imaginile de la nunta.

- Au aparut imagini cu presupusul criminal al lui Adrian Kreiner! Barbatul a fost prins de polițiști in Dolj și a fost incatușat. Laurențiu Lacatuș urmeaza sa fie dus la audieri și sa fpe prezentat procurorilor. Iata cum a reacționat cand a fost prins de polițiști!

- Alex Bourceanu a devenit campion mondial cu naționala Romaniei la minifotbal și a vorbit despre sprijinul pe care l-a primit din partea soției lui, Adina. Bourceanu s-a apucat de minifotbal dupa retragerea din cariera de profesionist și a ajuns in naționala. A fost un exponent extre de important in…

- Un barbat de 55 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce și-ar fi agresat soția Un barbat de 55 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce și-ar fi agresat soția In dupa amiaza zilei de 8 octombrie 2023,…

- Andrei și Grațiela Duban sunt casatoriți de 12 ani și formeaza un cuplu de 14 ani. Cei doi au impreuna un baiat și o casnicie admirata de mulți. Aparițiile celor doi in public nu sunt dese, insa de fiecare data cand apar impreuna, aceștia aduc zambetul pe buze celor din jur cu glumele lor.Recent, actorii…