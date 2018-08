Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic William Hague l-a avertizat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca nu este in interesul Frantei sa stea in calea eforturilor britanice de a-si asigura un acord favorabil de Brexit, relateaza marti Press Association. Dupa ce premierul britanic Theresa…

- Theresa May și-a scurtat din vacanța in care aceasta a plecat cu soțul ei pe meleagurile Italiei. Motivul este dorința primului ministru de a ii „inmuia” poziția președintelui francez, Emmanuel Macron in discuțiile privind Brexit-ul, anunța publicația The Guardian. Aceasta o sa devina primul lider strain…

- UPDATE: Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP.Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului,…

- Melania si Donald Trump au participat, ieri, la prima zi a summitului NATO. La sfarsitul unei zile istorice, marcate de discutii aprinse intre Donald Trump si ceilalti aliati NATO, s-a realizat sedinta foto oficiala, dupa care au participat la un cocktail party, unde atmosfera s-a mai destins.

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a avertizat ca ar putea urma un colaps al negocierilor pentru Brexit, dar ca “totul va fi bine la final”, scrie BBC News, preluand site-ul de stiri BuzzFeed. Johnson este de părere şi că, dacă preşedintele SUA Donald…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters, preia news.ro.„Inca sper ca aceasta intalnire…