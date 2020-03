Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru canadian, Justin Trudeau, se va autoizola timp de 14 zile dupa ce soția sa, Sophie Gregoire Trudeau, a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Cei doi au calatorit recent la Londra. Sophie Gregoire Trudeau se simte insa bine, are simptome ușoare și va ramane in regim de izolare. Doamna…

