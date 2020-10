Stiri pe aceeasi tema

- Anna Hakobyan, sotia premierului armean Nikol Pashinyan, de meserie jurnalista, la fel ca sotul ei, a inceput marti sa faca instructie militara in cadrul unei unitati de femei, in timp ce in Nagorno-Karabah, enclava azera locuita de o majoritate de etnici armeni, continua luptele inversunate, relateaza…

- "Un detasament de 13 femei, intre care si eu, incepe pregatirea militara. In cateva zile, vom pleca (pe front) pentru a sprijini apararea frontierelor noastre", a scris pe Facebook Anna Hakobyan (42 de ani), redactor-sef al unui ziar. "Nici tara noastra, nici demnitatea noastra nu vor fi abandonate…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat vineri ca este 'pregatit' sa reia procesul de pace sub mediere internationala cu Azerbaidjanul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah, unde din 27 septembrie s-au relansat violentele cu o intensitate fara precedent dupa armistitiul din 1994,…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat vineri ca este 'pregatit' sa reia procesul de pace sub mediere internationala cu Azerbaidjanul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah, unde din 27 septembrie s-au relansat violentele cu o intensitate fara precedent dupa armistitiul din 1994, relateaza…

- Actiunile Turciei si ale Azerbaidjanului echivaleaza cu un „atac terorist” impotriva Nagorno-Karabah, a declarat premierul armean Nikol Pashinyan intr-un interviu pentru Sky News, exprimand opinia ca astfel se continua genocidul armean, relateaza miercuri Reuters, preluata de Agerpres.

- Actiunile Turciei si Azerbaidjanului echivaleaza cu un 'atac terorist' impotriva Nagorno-Karabah, a declarat premierul armean Nikol Pashinyan intr-un interviu pentru Sky News, in care a exprimat opinia ca astfel se continua genocidul armean, relateaza miercuri Reuters. 'Ne…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP. In contextul in care luptele s-au intensificat…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea disputata Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters, AFP si dpa.