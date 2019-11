Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul mexican implicat in arestarea fiului lui "El Chapo" Guzman a fost asasinat in plina zi, intr-o parcare din Culiacan, in provincia Sinaloa. Momentul in care ofițerul este executat cu 150 de focuri de arma a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Mașina ofițerului de poliție a…

- Atacatorii au tras 155 de gloanțe în mașina condusa de ofițerul de poliție, iar totul s-a întâmplat în mai puțin de 30 de secunde.Citește continuarea pe Digi24.

- Emma Coronel, sotia traficantului de droguri mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, care este incarcerat in Statele Unite, negociaza cu postul american de televiziune VH1 pentru a aparea in unul dintre programele sale de tip reality-show, a dezvaluit luni portalul TMZ, citat de EFE. Potrivit TMZ, sotia…

- Luptatori bine înarmati au încercuit joi fortele de securitate mexicane din orasul Culiacan, obligând militarii sa îl elibereze pe Ovidio Guzman, unul din fiii narcotraficantului Joaquin Guzman, cunoscut ca El Chapo, relateaza Reuters.

- Povestea femeii incepe in urma cu mai bine de 10 ani. O familie obișnuita, de abia inchegata. Din caua condițiilor vitrege de trai, soul a luat calea strainatații, plecand la munca in Italia. “Dupa un an, am plecat și eu in Italia, unde am lucrat atat eu, cat și fostul soț pentru Gino, cel cu care am…

- Claudia Ochoa Felix, un model care ar fi fost sefa a asasinilor traficantului El Chapo, supranumita si "Kim Kardashian a crimei organizate", a fost descoperita moarta in patul iubitului, intr-un apartament din orasul mexican Culiacan, potrivit The Sun, scrie Mediafax.Femeia, cunoscuta si ca…

