Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam e un barbat norocos și cu siguranța invidiat de mulți domni. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, atrage toate privirile la evenimentele unde merge, insa la piscina nici nu mai vorbim. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe soția manelistului la relaxare, acolo unde a mers impreuna cu copiii…

- Ciprian Marica se considera un barbat extrem de norocos. Iubita lui, Ioana Marcu, are o silueta de invidat, etalandu-și trupul de zeița in public, in timp ce se relaxa la o piscina. Frumoasa blondina a intors privirile tuturor trecatorilor. Cum arata partenera fostului mare fotbalist in costum de baie.…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice pentru perioada 22-24.07.2022 (cu temperaturi maxime cuprinse intre 35-37 degrade și indicele de temperatura-umezeala ce va depași pragul critic de 80 deunitați), Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor obligatiile ce le revin …

- Cum s-au afișat Carmen și Klaus Iohannis la dineul oferit de Regele Spaniei Zilele acestea, Summit-ul NATO se desfașoara la Madrid. Președintele Klaus Iohannis și soția sa au fost invitați la o recepție organizata la Palatul Regal. Gazde au fost chiar Regina Letizia și de Regele Felipe ai Spaniei. Și…

- Romania are nevoie o reforma fiscala, potrivit lui Jan Kees Martijn, șeful misiunii FMI. Referindu-se la impozitul pe venit a atras atenția asupra excepțiilor pe anumite sectoare, in sensul ca nu toata lumea platește la fel.

- Aseara a fost o zi mare pentru intreaga familie a lui Florin Salam. Copiii sai s-au bucurat nespus pentru tatal lor, intr-o zi atat de importanta. Daca Betty Vișanescu a facut un moment special pe scena pentru tatal ei, ei bine, Dani Stoian a fost destul de rezervat și a preferat sa ii ureze cele mai…

- Teatrul Național din Timișoara va invita duminica, 5 iunie 2022, ora 11:00, in Sala 2 a Teatrului Național la un dialog public privind capacitatea societații de a raspunde necesitaților copiilor cu nevoi speciale și de a-și asuma responsabilitați civice și sociale pentru viitorul lor. Acest dialog public…

- Potrivit Sindicatului Lucratorilor Postali care reprezinta aproximativ 18.000 de salariati , problemele invocate sunt legate , in principal de nivelul salarizarii , in conditiile in care pentru 80% din intregul personal , salariul net lunar este sub 1.700 lei, la limita traiului de subzistenta, in conditii…