Soția lui Alin Oprea de la Talisman a confirmat despărțirea Dupa ce s-a speculat ca Alin Oprea și soția sa, Larisa, se afla in pragul unui divorț dupa 22 de ani de casnicie, femeia a confirmat acum desparțirea printr-un mesaj pe Facebook. Din anul 2017, cei doi traiau separat: Larisa in Marea Britanie, unde cei doi copii ai cuplului iși continua studiile, iar Alin in Romania, unde are mai multe proiecte. Se pare ca distanța și-a spus cuvantul, iar intre timp artistul și-ar fi gasit și o noua iubita. „De ceva timp, Alin are o alta partenera. Distanța nu e buna in casnicie și, probabil, soția lui și-a asumat acest lucru. Ce barbat din lumea asta poate sa…

