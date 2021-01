Stiri pe aceeasi tema

- O femeie este vizata intr-un dosar de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii pentru ca timp de 20 de ani a pretins ca este psiholog. In ultimii doi ani prin mainile femeii au trecut aproximativ 1.400 de pacienți. „Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Politistii efectueaza, miercuri, doua perchezitii in Targoviste, la o persoana angajata ca psiholog la spital pe baza unei diplome false, informeaza IGPR. "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de…

- Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza doua percheziții domiciliare, in Targoviște, la o persoana banuita de inșelaciune Post-ul TARGOVIȘTE: O femeie a profesat 20 de ani ca psiholog pe baza unei diplome false. Era și membra a unei comisii de expertiza apare…

- Femeia este banuita de inducerea in eroare a unei unitati spitalicesti, prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplome de licenta falsificate. Astazi, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza doua perchezitii domiciliare, in Targoviste, la o persoana banuita de…

- Poliția face șase percheziții in Braila in cazul unor meciuri trucate in Liga a II-a de fotbal. Fotbaliști unei echipe de fotbal ar fi jucat sub capacitatea lor sportiva pentru trucarea meciurilor, obținand astfel bani, inclusiv din pariuri. IGPR anunța ca polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, efectueaza 6 perchezitii domiciliare, intr-un dosar in care se fac cercetari privind trucari de meciuri de fotbal. https://youtu.be/H8gQcxyboDw…

- In prezent, noua persoane se afla in stare de arest preventiv, iar alte sase sunt sub control judiciar.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au stabilit un nou termen in dosarul dosarul drogurilor din Piata Chiliei, cauza instrumentata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Polițiștii din Bihor fac, marți, patru percheziții la sediile unor societați din doua județe, ai caror reprezentanți sunt banuiți ca ar fi prejudiciat bugetul de stat și creditorii cu peste cinci milioane de euro, prin inșelaciune, abuz de incredere și spalare. ”In cursul zilei de astazi, politistii…