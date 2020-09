Sotia cere 100 lei Barbatul vine suparat de la servici ca nu a primit salariu. Sotia ii cere o suta de lei, sa cumpere niste carne sa facaceva de mincare pentru a doua zi. El o ia de mana o duce in fata oglinziiscoase o suta de lei din buzunar si spuse:– Vezi suta aia din oglinda, e a ta, iar asta din mana este a mea.A doua zi barbatul bucuros ca a primit salariu, intra in casa si vedepe masa bucate din carne, uimit o intreaba pe sotie: – De unde ai avut bani sa cumperi carne ?Nevasta il ia de mina il duce in fata oglinzii si ridicindu-si poalele spuse:– Vezi tu corpul ala din oglinda, este al tau, iar asta de aici… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

