Șoșoaca și Simion i-au stricat ziua premierului Ciuca Printre huiduielile oamenilor mobilizați de Diana Șoșoaca și George Simion, prim-ministrul a vorbit, in discursul tinut duminica la Tebea, despre valorile pe care Avram Iancu le-a transmis poporului roman, Nicolae Ciuca afirmand ca „am invatat de la Avram Iancu ca adevaratul patriotism are ca obiectiv obtinerea pacii sociale si a bunastarii economice”, iar Avram Iancu ar trebui sa fie exemplu de urmat. El spune ca Romania se afla in fata unei ierni grele, dar „va reusi sa depaseasca toate aceste greutati”, pentru ca autoritatile sunt „pregatite…