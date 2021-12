ȘOȘOACĂ și-a pus botniță în Parlament! La propriu VIDEO ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o traistuța o botnița pe care și-a pus-o in semn de protest ca drepturile și libertațile „au fost anulate” in ultimii doi ani. „​I-am cerut lui Moș Nicolae sa-mi dea un cadou pentru aniversarea Constituției. Este o botnița prin care Constituția, drepturile și libertațile fundamentale au fost anulate de catre Parlament,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o traistuța o…

- Diana Șoșoaca și-a pus botnița in loc de masca de protecție. Scena a avut loc in plenul reunit al Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o…

- ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o traistuța o…

- ​Senatoarea Diana Sosoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul sedintei solemne dedicata Constitutiei, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Sosoaca a scos o botnita pe care si-a…

- Senatoarea Diana Sosoaca s-a afisat, luni, la sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii Constitutiei, cu o botnita, sustinand ca drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor au fost anulate de Parlament, presedinte si Guvern.

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea și-a pus o botnița in semn de protest, acuzand ca drepturile și libertațile „au fost anulate” in ultimii doi ani. „​I-am cerut…

- Diana Șoșoaca și-a pus botnița in loc de masca de protecție. Scena a avut loc in plenul reunit al Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o…

- ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat în plenul Parlamentului. În discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica în ansamblu ca a calcat în picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos…