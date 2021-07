Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata dupa-amiaza, in Piata Universitatii, impotriva unor posibile masuri si restrictii pentru persoanele care nu sunt vaccinate impotriva COVID-19. Printre manifestanti se numara liderul deputatilor AUR George Simion si senatoarea Diana Sosoaca.

- Pompiliu Diplan ii invita pe romani la marele protest de sambata, 24 iulie, din Piața Universitații, impotriva obligativitații vaccinarii și a segregarii sociale prin impunerea pașapoartelor de vaccinare in toate contextele vieții publice. Starea de Libertate se pronunța impotriva vaccinarii anti-Covid…

- Exasperati de criza economica, mii de cubanezi au manifestat duminica in toata tara, in timp ce presedintele Miguel Diaz-Canel si-a chemat sustinatorii sa riposteze, potrivit AFP. “Ordinul de lupta a fost dat, in strada revolutionari!”, a indemnat acesta intr-o interventie televizata, acuzand ca “mafia…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat sambata seara ca Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care prezinta un certificat de imunizare impotriva COVID-19, in urma unei decizii similare luate de Romania, relateaza duminica agentia de presa MTI, citata de Agerpres.Șeful…

- Circa 60 de angajați ai RATBV S.A. au fost vaccinați astazi contra COVID-19, cu vaccinul Pfizer, in cadrul unui flux de vaccinare organizat de firma noastra, la sediul de pe strada Harmanului, impreuna cu Primaria Municipiului Brașov și Direcția de Sanatate Publica Brașov. Cele 60 de persoane se alatura…