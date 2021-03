ȘOȘOACĂ, posibil program politic: ”Dacă intru în PSD, fac măcel!” Parlamentarul independent Diana Șoșoaca a participat la protestul organizat in București. Manifestanții sunt impotriva masurilor din pandemie. AUR se folosește iar de DRAMA unor muncitori romani! ”Suntem singurii” Diana Șoșoaca a susținut un discurs amplu in fața manifestanților. La un moment dat ea le-a spus celor din fața ei: „Nu intru in PSD. Daca intru in PSD fac macel!” E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține O eventuala adeziune a Dianei Șoșoaca a mai fost adusa in discuție. Marcel Ciolacu, președinte PSD, a spus despre ea ca are o figura buna. „„Eu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

