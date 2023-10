Șoșoacă e toxică doar pentru că zice presa că e toxică de Pavel Lucescu Unul dintre lucrurile care continua sa ma surprinda cand vine vorba de madam Șoșoaca e mediatizarea permanenta de care se bucura din partea presei zise serioase și a influencerilor preocupați de viața publica de la noi. Las deoparte faptul ca in cea mai mare parte, aproape de unanimitate, senatoarea ex-AUR e tratata ca personaj negativ, deseori grotesc, cu indignare vehementa, nu de puține ori injurios, ca sa nu mai zic de bașcalia și de glumele porcoase care se fac pe seama ei. Ceea ce ma surprinde nu e tonul, deci calitatea atenției care i se acorda, ci cantitatea. Sunt zile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

