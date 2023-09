Ce se mai intampla in Casa Poporului, sediul Legislativului, dincolo de discuții, legiferari și parlamentari? Ei bine, senatoarea Diana Șoșoaca a ieșit cu dezvaluiri bomba. Despre ceea ce s-ar intampla dincolo de ușile inchise ale unor birouri ale Parlamentului. Acolo unde, conform declarațiilor senatoarei, unii aleși ai neamului – așadar parlamentari – ar face sex […] The post Șoșoaca arunca bomba: „Se face sex, pe bune, in Parlamentul Romaniei, in birouri”/Declarațiile senatoarei s-au viralizat - VIDEO first appeared on Ziarul National .