Stiri pe aceeasi tema

- Protest cu iz de circ la Ministerul de Interne. Senatoarea Diana Șoșoaca a mers vineri dupa-amiaza la MAI sa ceara demisia lui Raed Arafat pentru ceea ce s-a intamplat in cazul Crevedia. Șoșoaca a luat un fluier și striga, cu referire la Arafat – Ieși afara nenorocitule! Marș, ma, la pușcarie. Senatoarea…

- Manifestarea, anunțata pe rețelele de socializare sub titulatura “Mitingul consecințelor – raed Arafat, vrem demisia ta, nu incompetența ta!”, ar urma sa se desfașoare intre orele 14:00 și 16:00, in fața cladirii Ministerul de Interne. “Ultima tragedie de la Crevedia nu poate ramane fara consecințe!…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Primarul din Crevedia arunca pisica moarta in curtea altuia in cazul stației GPL. Nu este in competența primariei sa faca verificari, afirma primarul comunei Crevedia, Florin Petre, citat de B1tv . Edilul mai susține ca nu a fost sesizat in scris despre funcționarea stației GPL. Responsabil, in opinia…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Ministerul de Interne, ca s-a acționat exemplar in modul in care s-a intervenit in timpul exploziilor de la Crevedia. La randul sau, ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a spus ca toate procedurile au fost respectate.

- Eugen Iancu, tatal unei victime a incendiului de la Colectiv, a reacționat intr-o intervenție pentru B1 TV in urma exploziilor de la Crevedia care au avut loc sambata seara. Acesta a precizat ca este inadmisibil ca dupa 8 ani in Romania sa nu se fi construit un spital pentru arși sau o secție pentru…

- Ministerul german de Interne are noi planuri pregatite. Noua masura va reduce volumul de munca al agentiilor guvernamentale, argumenteaza ministerul. Planurile vor permite expulzarea neanuntata a imigrantilor „tolerati pe termen lung”, relateaza luni dpa. In cazul aplicarii lor, cei vizati ar putea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a prezentat datele de la Ministerul de Interne, cu situatia controalelor in centrele de asistenta sociala pentru persoane varstnice, copii și persoane cu dizabilitati. ”Aceste verificari sunt incheiate in proportie de 97%, in 40 de judete controalele…