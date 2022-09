Stiri pe aceeasi tema

- O sosie a reginei Elisabeta a II-a a declarat ca renunta la slujba dupa 34 de ani ''din respect'', in urma decesului monarhului, dar isi va pastra in continuare tinutele in memoria unei femei pe care o simteai ''parte din familie'', relateaza sambata PA Media/dpa.

- Antonia a disparut in ultima vreme din luminile reflectoarelor, insa, ce-i drept, nu ne-a obișnuit nici cu aparițiile sale pe micile ecrane. Zilele trecute, cantareața a mers impreuna cu fiica ei intr-o vacanța de vis, la Paris. Cele doua s-au fotografiat și s-au filmat și au urcat filmulețele pe rețelele…

- La finalul infrangerii cu Saburtalo, scor 0-1, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat din nou ca vrea sa iasa din fotbal. Hemut Duckadam este insa de parere ca finanțatorul roș-albaștrilor nu va ceda echipa niciodata. Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30,…

- Sprinterul kenyan Ferdinand Omanyala, detinatorul recordului Africii la 100 m, a anuntat joi dimineata ca renunta la Campionatele Mondiale de atletism de la Eugene (Oregon), care vor debuta vineri, intrucat nu a primit viza de intrare pe teritoriul Statelor Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Eu…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat dupa caderea orasului Lisicians in mainile rusilor, ca tara sa ''nu renunta la nimic'' si ca va reveni in zonele aflate acum sub controlul rusilor.

- Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, o fosta candidata la presedintie, a anuntat luni, in fieful sau, la Henin-Beaumont, in Pas-de-Calais, unde a fost realeasa in alegerile legislative din weekend, ca „nu va relua conducerea” Rassemblement National (RN, extrema dreapta) si ca se va consacra…