- Începând cu decembrie 2019, când virusul Covid-19 a aparut în orașul chinez Wuhan și s-a raspândit rapid pe teritoriul Chinei, cercetatorii au urmarit caracteristicile clinice ale pacienților. Citește mai mult pe Stirile ProTV.

- Consiliul Judetean (CJ) Maramures a avut o sedinta extraordinara la care au participat managerul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, Sorina Pintea, si managerul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, Ludovica Rusu. Cu aceasta ocazie consilierii judeteni…

- Doi cetateni romani, in carantina Doi cetateni români, transportati din China în Germania prin intermediul unor zboruri de evacuare medicala, initiate la nivelul Uniunii Europene, au fost adusi cu o aeronava militara la Bucuresti. Potrivit Ministerului Sanatatii, starea…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- Pregatirea in rezidentiat se va putea desfasura si in cadrul unitatilor sanitare private si in institutiile de invatamant superior particulare acreditate, care au in structura programe de studii universitare de licenta in domeniul medicina, medicina dentara, farmacie, in conditiile indeplinirii de catre…

- Ordonanta de Urgenta care va anula monopolul Universitatii de Medicina si Farmacie asupra pregatirii medicilor rezidenti a fost adoptata de Guvern in sedinta de aseara, conform unui anunt al Ministerul Sanatatii.

- Medicii rezidenți vor putea fi pregatiți și in spitale care nu au medici-profesori la universitațile de Medicina, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența aflat pe agenda ședinței de Guvern de marți. Este o masura menita sa sparga „monopolul” universitaților de Medicina asupra rezidențiatului, despre…