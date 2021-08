Șoselele României vor fi împânzite de radare. Amenda o vei primi direct acasă In incercarea de a-i potoli pe vitezomanii de pe autostrazi, autoritatile romane vor sa reactiveze radarele fixe. Acestea apartin Companiei Nationale de Drumuri si nu sunt folosite de mai bine de 10 ani pentru ca, nu sunt omologate dar si pentru ca din legislatie lipseste termenul „viteza medie”. Cu alte cuvinte, soferii care vor depasi viteza medie intre doua puncte de pe sosea vor fi amendati, de politie si vor primi amenda acasa, in plic. Radarele fixe ale CNAIR sunt instalate deja pe autostrazile din Romania care au fost construite dupa 2010. Pe cei aproape 1000 de kilometri de sosea de viteza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

